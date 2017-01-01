Член Совета адвокатов Черновицкой области погорел на взятке

Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры разоблачили на взятке адвоката Совета адвокатов Черновицкой области. Мужчина требовал у матери обвиняемого в торговле наркотиками 6 тыс. долларов.

Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратурой разоблачили на взятке адвоката Совета адвокатов Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 10 февраля.

"Злоумышленник требовал у матери обвиняемого в торговле наркотиками 6 тыс. долларов, пообещав повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за непредставление апелляционной жалобы на решение суда", – сообщили в спецслужбе.

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Оперативники СБУ задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство за злоупотребление влиянием, продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое полицейских за взятки в 500 долларов каждая вывозили из СИЗО подследственного домой к супруге.

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