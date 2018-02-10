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Киев занялся иностранными "ворами в законе"

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Национальная полиция Украины совместно с Государственной пограничной службой и Государственной миграционной службой начала оперативно-профилактическую операцию "Мигрант".
Злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственное участие в реализации самого преступления
Злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственное участие в реализации самого преступления
Пресс-служба Нацполиции Украины

Национальная полиция начала общегосударственную операцию "Мигрант" по выявлению иностранцев, причастных к криминогенной ситуации в Украине. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на рабочем совещании с оперативными подразделениями, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 10 февраля.

"Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", – подчеркнул он.

Первый заместитель главы Нацполиции рассказал, что оценка результатов работы любого региона будет проводиться исключительно по результатам выдворения или пресечения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности.

Поэтому, по его мнению, злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственное участие в реализации самого преступления.

Аброськин убежден, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в государстве в целом.

По его словам, приказ о проведении операции "Мигрант" был подписан министром внутренних дел Арсеном Аваковым, отработка пройдет совместно с работниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы.

Напомним, осенью за пределы Украины в третий раз выдворили известного в криминальном мире "Тенго Гальского".

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Теги: криминал, полиция, криминалитет, вор в законе, Криминальные авторитеты, Национальная полиция, патрульная полиция, новая полиция Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SANDRO15    10.02.2018, 21:35
Оценка:  0
SANDRO15
По теме статьи - приоритет "отечественному производителю"?
Александр    10.02.2018, 21:33
Оценка:  0
Александр
Эта баба - супер коп, которая всех спасет и все разрулит! Эт о просто пипец - реформа!
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