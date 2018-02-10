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Луценко получил в январе больше 300 тысяч зарплаты

Комментариев: 8
Оклад генерального прокурора составил 37 тысяч гривен, остальное – надбавки, доплаты, премии и материальная помощь. После налогов глава ГПУ получил на руки более 260 тысяч.
В ГПУ рассказали о зарплате Луценко
В ГПУ рассказали о зарплате Луценко
Facebook / Юрий Луценко

Заработная плата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за январь составила 324479 гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей.

По информации ГПУ, оклад Луценко составил 37 тысяч гривен, а общая сумма указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи.

После удержания налогов и сборов Луценко получил на руки 261206 гривен.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в конце прошлого года семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы. На что Луценко заявил, что у его семьи имеется достаточно задекларированных финансовых ресурсов для подобного отдыха. После этого отдых генерального прокурора на Сейшелах прокомментировали в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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Теги: Луценко, ГПУ, генпрокурор, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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bertal    11.02.2018, 00:12
Оценка:  0
bertal
Быдло должно радоваться, что хозяин получил с барского стола, кому не нравится его зарплата????
Олег    10.02.2018, 21:52
Оценка:  0
Олег
Да не все так плохо они ж пенсию добавили аж на 650 гривень радуемся они думают о нас!!!
Sirko_123    10.02.2018, 21:35
Оценка:  +7
Sirko_123
Слава труду! В прокуратуру работать пойду. Работать буду кое - как. А получать бабки на дурняк.
Sirko_123    10.02.2018, 21:35
Оценка:  +6
Sirko_123
Юрий Витальевич! Не стыдно вам? Или такая гиднисть у вас!
romik7953volk    10.02.2018, 21:35
Оценка:  +3
romik7953volk
Я також хочу. За що йому стільки платять?
Slava7993    10.02.2018, 21:35
Оценка:  -2
Slava7993
100тис у.о.!!!! За що?
ELGomer    11.02.2018, 01:01
Оценка:  +3
ELGomer
ты имел ввиду 10 видимо
romik7953volk    10.02.2018, 21:35
Оценка:  +3
romik7953volk
Скоро в Україні будуть жити бідні жителі України та депутати, судді і прокурори. Не за таке життя люди гинули на майдані і гинуть у війні. Стидно би їм було!
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