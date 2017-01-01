В прокуратуре рассказали, кто застрелил гражданского в зоне АТО

Уголовное производство по подозрению в совершении умышленного убийства ведется относительно инспектора штаба батальона Днепр-1. Преступление совершенно на бытовой почве.

Сотрудником полиции, совершившим убийство гражданского лица в зоне проведения Антитеррористической операции, оказался инспектор штаба батальона Днепр-1. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 9 февраля в г.Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснуться женщину заставили крики и ругань мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда побежала на кухню посмотреть, что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол. Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона Днепр-1 произвел выстрел в 48-летнего оппонента из табельного оружия, от чего последний скончался", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК). Подозреваемый задержан.

Напомним, ранее сегодня пресс-центр АТО сообщил, что полицейский застрелил гражданского, однако никакие детали не сообщались. Позже появились некоторые подробности, однако без указания места службы подозреваемого.

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