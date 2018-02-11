Вокзал Донецка сравнили в Сети с Припятью
В сети Интернет появились актуальные фото железнодорожного вокзала Донецка, которые опубликовавшее их издание Вчасно сравнивает с Припятью.
"На фотографиях когда-то современный вокзал теперь напоминает локации для съемок фильмов про зомби. Окна здания выбиты, внутри лужи, а вокруг ни души. Видимо, новые "власти" Донецка решили не восстанавливать здания вокзала из-за фактического отсутствия железнодорожного сообщения в "республике"", - пишет издание.
Cмотрите фотогалерею: Вокзал Донецка сравнили в Сети с Припятью
Также издание приводит комментарии некоторых пользователей к опубликованным в сети фото.
Напомним, железнодорожный вокзал в Донецке был заново отстроен к проведению футбольного чемпионата Европы 2012 года. На строительство было потрачено более 700 миллионов гривен. Предполагалось, что вокзал сможет принимать более 32 тысяч пассажиров в сутки.
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