В сети интернет опубликованы фото разрушения и запустения на железнодорожном вокзале Донецка, в реконструкцию которого совсем недавно вложили более 700 млн грн.

Так вокзал Донецка выглядел до начала вооруженного конфликта из открытых источников

В сети Интернет появились актуальные фото железнодорожного вокзала Донецка, которые опубликовавшее их издание Вчасно сравнивает с Припятью.

"На фотографиях когда-то современный вокзал теперь напоминает локации для съемок фильмов про зомби. Окна здания выбиты, внутри лужи, а вокруг ни души. Видимо, новые "власти" Донецка решили не восстанавливать здания вокзала из-за фактического отсутствия железнодорожного сообщения в "республике"", - пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: Вокзал Донецка сравнили в Сети с Припятью

Также издание приводит комментарии некоторых пользователей к опубликованным в сети фото.

Напомним, железнодорожный вокзал в Донецке был заново отстроен к проведению футбольного чемпионата Европы 2012 года. На строительство было потрачено более 700 миллионов гривен. Предполагалось, что вокзал сможет принимать более 32 тысяч пассажиров в сутки.

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