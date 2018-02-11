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Вокзал Донецка сравнили в Сети с Припятью

Комментариев: 5
В сети интернет опубликованы фото разрушения и запустения на железнодорожном вокзале Донецка, в реконструкцию которого совсем недавно вложили более 700 млн грн.
Так вокзал Донецка выглядел до начала вооруженного конфликта
Так вокзал Донецка выглядел до начала вооруженного конфликта
из открытых источников

В сети Интернет появились актуальные фото железнодорожного вокзала Донецка, которые опубликовавшее их издание Вчасно сравнивает с Припятью.

"На фотографиях когда-то современный вокзал теперь напоминает локации для съемок фильмов про зомби. Окна здания выбиты, внутри лужи, а вокруг ни души. Видимо, новые "власти" Донецка решили не восстанавливать здания вокзала из-за фактического отсутствия железнодорожного сообщения в "республике"", - пишет издание.

Также издание приводит комментарии некоторых пользователей к опубликованным в сети фото.

 
 
 
 

Напомним, железнодорожный вокзал в Донецке был заново отстроен к проведению футбольного чемпионата Европы 2012 года. На строительство было потрачено более 700 миллионов гривен. Предполагалось, что вокзал сможет принимать более 32 тысяч пассажиров в сутки.

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Теги: Донецк, фото, ДНР, Новости Донецка, АТО, зона АТО, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Sirko_123    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -2
Sirko_123
А там рядышком рынки и магазины функционируют полным ходом. Троллейбус как ходил так и ходит. Проезд кстати 3 рубля. Пенсионерам бесплатно. Маршрутки по 8 рублей. Рядом с вокзалом воздвигнута церковь. В ней проходят службы. Поэтому подборка якобы дончан это туфта.
Sirko_123    11.02.2018, 01:01
Оценка:  -2
Sirko_123
Понаблюдаю за цензурой.
Ivanez    11.02.2018, 00:01
Оценка:  +2
Ivanez
А еще когда не кричали "путин памаги" матчи лиги чемпионов принимали и жили тихо мирно. Но что то переклинило..
Sirko_123    11.02.2018, 00:16
Оценка:  -2
Sirko_123
Ты знаешь, а мне по барабану кто и что кричал. Лишь бы мирных дончан не убивали. Как и украинцев. Но всё интересное впереди.
сергей11    11.02.2018, 00:27
Оценка:  +2
сергей11
Так троллейбус в Донецке и при Гитлере ходил, если не знаешь. Фольксдойче бесплатно. Не конает. Лучше уж в моём мирном Харькове по 3 гривни, чем в дырявом Донецке по 3 неизвестно как там взявшихся рубля.
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