Умер украинский академик Мирослав Попович

Известный украинский философ, академик НАН Украины скончался 10 февраля на 88-м году жизни.

Мирослав Попович умер на 88-м году жизни Дмитрия Никонорова

На 88-м году жизни в субботу, 10 февраля, умер известный украинский философ, академик Национальной академии наук Украины Мирослав Попович. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-ректор Киевского национального университета Владимир Бугров.

"Страшная и грустная весть - ушел в мир иной Философ, Міслитель, Человек, Моральный Авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины", - написал он.

Мирослав Попович родился 12 апреля 1930 года в Житомире.Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии имени Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

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