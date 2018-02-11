Саакашвили заявил, что его депортируют в Польшу

Решение о депортации Саакашвили в Польшу якобы приняла миграционная служба Украины. Об этом он сам заявил грузинскому телевидению.

Саакашвили заявил, что его вышлют в Польшу hromadske.ua

Миграционная служба Украины приняла решение депортировать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом он сам заявил в интервью грузинскому телеканалу Рустави 2, сообщает российское издание Life.

При этом Саакашвили подчеркнул, что "независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти" в Украине.

Также он добавил, что экстрадиция в Грузию может привести к массовым демонстрациям в Украине.

Напомним, экс-президент Грузии в свое время незаконно прорвался из Польши через границу Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, Михаил Саакашвили подавал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Однако Государственная миграционная служба отказалась Саакашвили в прошении. Попытка оспорить решение миграционной службы в суде результата не принесла.

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