Саакашвили заявил, что его депортируют в Польшу
Миграционная служба Украины приняла решение депортировать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом он сам заявил в интервью грузинскому телеканалу Рустави 2, сообщает российское издание Life.
При этом Саакашвили подчеркнул, что "независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти" в Украине.
Также он добавил, что экстрадиция в Грузию может привести к массовым демонстрациям в Украине.
Напомним, экс-президент Грузии в свое время незаконно прорвался из Польши через границу Украины.
Как сообщал Корреспондент.net, Михаил Саакашвили подавал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Однако Государственная миграционная служба отказалась Саакашвили в прошении. Попытка оспорить решение миграционной службы в суде результата не принесла.
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