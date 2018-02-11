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Производство санитарных Богданов остановлено – Минобороны

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Для разработки предложений по устранению недостатков санитарных автомобилей Богдан 2251 при Министерстве обороны Украины созданы целых три рабочих группы.
В Минобороны заявили, что произодство возобновят после полного устранения недостатков
В Минобороны заявили, что произодство возобновят после полного устранения недостатков
mil.gov.ua

Производство санитарных автомобилей Богдан 2251 остановлено до полного устранения технических недостатков. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Украины в субботу, 10 февраля.

"Дальнейшее производство санитарных автомобилей Богдан 2251 будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей", - говорится в сообщении пресс-служба Минобороны.

Также указано, что по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством замминистра обороны Украины Олега Шевчука, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей Богдан 2251.

Деятельность групп будет сосредоточена на решение основных проблемных вопросов: выхода из строя топливной системы, несовершенства ходовой части и медицинского кунга.

"Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц Министерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса А", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в конце января в Украине разгорелся скандал с санитарными автомобилями Богдан, когда волонтеры сообщили, что половина поставленных армии машин сломалась, а медики не хотят использовать оставшиеся, утверждая, что они неустойчивы и сильно трясутся при езде.

В ответ на обвинения в слишком частых поломках санитарных автомобилей в зоне АТО корпорация Богдан заявила, что поломки связаны с некачественным топливом, которое используют военные, а также с неоригинальными запчастями и материалами при техническом обслуживании машин.

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Теги: Минобороны, скандал, Богдан, министерство обороны, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЮРКИН    11.02.2018, 00:46
Оценка:  +3
ЮРКИН
презику кто то запретил выпускать хренотень ит косить бабосы? или у его новая схема?
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