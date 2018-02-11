Порошенко назвал главную проблему Украины

Президент отметил, что Украина планирует работать с западными спецслужбами по возвращению средств, незаконно вывезенных бывшими чиновниками.

Главной проблемой Украины по-прежнему остается коррупция. Об этом в интервью австрийскому изданию Profil заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины", - отметил глава государства. Он добавил, что именно по этой причине он призвал создать в 2018 году независимый антикоррупционный суд.

По словам Порошенко, Киев планирует работать с западными спецслужбами по возвращению в страну средств, незаконно вывезенных олигархами и чиновниками.

Украинский лидер также упомянул об основных приоритетах страны. Он подчеркнул, что важнее всего для Киева - вступить в ряды НАТО и ЕС.

Ранее Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом украинцев.

Порошенко произнесет речь на конференции в Мюнхене

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