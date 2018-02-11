Переключиться на мобильную версию

Порошенко назвал главную проблему Украины

Комментариев: 5
Президент отметил, что Украина планирует работать с западными спецслужбами по возвращению средств, незаконно вывезенных бывшими чиновниками.
Порошенко считает коррупцию главной проблемой Украины
Порошенко считает коррупцию главной проблемой Украины

Главной проблемой Украины по-прежнему остается коррупция. Об этом в интервью австрийскому изданию Profil заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины", - отметил глава государства. Он добавил, что именно по этой причине он призвал создать в 2018 году независимый антикоррупционный суд.

По словам Порошенко, Киев планирует работать с западными спецслужбами по возвращению в страну средств, незаконно вывезенных олигархами и чиновниками.

Украинский лидер также упомянул об основных приоритетах страны. Он подчеркнул, что важнее всего для Киева - вступить в ряды НАТО и ЕС.

Ранее Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом украинцев.

Порошенко произнесет речь на конференции в Мюнхене

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, НАТО, коррупция, суд, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Ser7    11.02.2018, 06:07
Оценка:  0
Ser7
А с рейдерами так и будем дружить?
Глазки закрывать на захваты зданий и предприятий по всей Украине?

Или доля немалая в Киев от них идет?
Злой_Биша    11.02.2018, 02:15
Оценка:  0
Злой_Биша
та невже???
LisyonoK    11.02.2018, 00:12
Оценка:  +1
LisyonoK
Мы в футболках ходим. Порошенко, чаще появляйся
KADAMPA    11.02.2018, 00:08
Оценка:  +7
KADAMPA
когда през выводит активы в офшоры и не платит налоги в стране которую он разбудовуе, что может быть большей проблемой, как не его личный пример и безнаказаность для остальных шаколят... эх, всех бы пейсатых на кол...
bertal    11.02.2018, 00:03
Оценка:  +5
bertal
А чём он говорит? чел разбогател в нищей стране и говорит о коррупции? хотя быдло которое его выбрало на большее и недостойны, лапша на ужах скоро мохом покроется
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь