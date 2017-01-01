В Сети показали видео зимнего Днестра

Река Днестр известна как одна из самых красивых в Восточной Европе. Живописный отрезок Днестра длиной в 250 километров находится между устьями рек Золотая Липа и Збруч на грани четырех областей Украины.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена река Днестр зимой. Видеоролик был опубликован на Youtube-канале МедіаTOP.

Река Днестр известна как одна из самых красивых в Европе. Ее протяженность только в Тернопольской области - 262 км. Живописный отрезок Днестра длиной в 250 километров находится между устьями рек Золотая Липа и Збруч на грани четырех областей: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой. Именно тут река образует Днестровский каньон, который с 2008 года внесен в список семи природных чудес Украины.

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