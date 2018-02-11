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Вятрович выступил против запрета Цоя и Высоцкого

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В нынешней ситуации нужно понимать, что творчество Высоцкого и Цоя, очевидно, уже без их ведома будут использовать как инструменты возобновления российского влияния.
Вятрович рассказал о своей коллекции пластинок Высоцкого
Вятрович рассказал о своей коллекции пластинок Высоцкого
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не считает, что в Украине нужно запрещать творчество Владимира Высоцкого или Виктора Цоя. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"Только хочу обратить внимание, что эта дискуссия очень быстро сошла с пути на предмет того, запрещать ли их, или не запрещать. Я не считаю, что их надо запрещать. Я считаю просто, что мы должны помнить, что, собственно, и этих деятелей (Булгаков, Высоцкий - ред.) российская пропаганда будет использовать для усиления своего влияния. Потому что они напоминают о едином культурном пространстве, которое существовало. Они являются инструментами воспроизведения этого единого культурного пространства. Они апеллируют к этим концептам "один народ", который является абсолютно основой современной российской пропаганды", - пояснил Вятрович.

Он отметил, что бесспорно "можно и нужно изучать и русскую литературу в рамках мировой литературы".

По его словам, в нынешней ситуации нужно понимать, что творчество Высоцкого и Цоя, очевидно, уже без их ведома будут использовать как инструменты возобновления российского влияния.

"У меня тоже есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание коллекции Владимира Высоцкого... И слушал много Цоя в свое время. Я не собираюсь осуждать их за их творчество", - сказал Вятрович.

Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал советских музыкантов Владимира Высоцкого и Викторая Цоя "щупальцами русского мира".

Декоммунизация фактически завершена – Вятрович

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Теги: Украина-Россия, Виктор Цой, запрет, Высоцкий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР2018    11.02.2018, 05:08
Оценка:  -2
БРОКЕР2018
дыбыл... может ещё всех монстров совкого РОКа запретить? лучше бы запретили всю московитовскую попсу выедающую мозг нашим домохозяйкам, наряду с тупыми сериалами (в том числе и нашими)...
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