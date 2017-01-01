В Кривом Роге похитители убили заложника, не получив выкуп

Молодого человека похитили месяц назад. В преступлении подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.

В Кривом Роге похитители убили парня, не получив за него выкуп Виталий Глуховеря

В Кривом Роге полиция задержала трех подозреваемых в похищении и убийстве 20-летнего мужчины, сообщил в Facebook начальник Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

По его словам, молодого человека похитили месяц назад и потребовали от его матери выкуп в 100 тысяч гривен. Через три недели, не дождавшись денег, похитители его убили.

В преступлении подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии. По данным полиции, организатор заранее устроился на работу в службу маршрутного такси, чтобы обеспечить алиби в момент похищения.

"Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий", - написал Глуховеря.

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