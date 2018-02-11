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В Донецке обстреляли фильтровальную станцию

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В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения. Персонал станции во время обстрела прятался в бомбоубежище.
Донецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция
golos.ua

В Донецкой области снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, в результате повреждены бетонные перекрытия. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в микроблоге Twitter в воскресенье, 11 февраля.

"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров – пробиты бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня в 10.00 работа станции была восстановлена в штатном режиме.

Ранее международные наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что Донецкая фильтровальная станция находится на грани экологической катастрофы.

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Теги: Донецк, Донецкая область, донбасс, водоснабжение, обстрел, водоснабжение в Донецкой области, водоснабжение в Донецке
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +1
Колишній-східняк
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