В Донецке обстреляли фильтровальную станцию

В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения. Персонал станции во время обстрела прятался в бомбоубежище.

В Донецкой области снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, в результате повреждены бетонные перекрытия. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в микроблоге Twitter в воскресенье, 11 февраля.

"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров – пробиты бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня в 10.00 работа станции была восстановлена в штатном режиме.

Ранее международные наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что Донецкая фильтровальная станция находится на грани экологической катастрофы.

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