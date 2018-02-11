Во Львовской области отбили голову памятнику Шевченко
На памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха города Стрый неизвестные отбили голову. Рядом с памятником правоохранители ее не нашли.
Читай также: В Одесской области отпилили голову отреставрированному Ленину
В Стрыю Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко. Поврежденный монумент в городском парке культуры и отдыха правоохранители обнаружили утром в воскресенье, 11 февраля, сообщает ZAXID.NET.
Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.
Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.
Ранее в Чернигове украли памятники Пушкину и Коцюбинскому.
Там же центре Львова, есть целый памятник
бандере, вот на ком нужно отыграться, за все
хорошее что мы теперь имеем.