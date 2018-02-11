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Во Львовской области отбили голову памятнику Шевченко

Комментариев: 8
На памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха города Стрый неизвестные отбили голову. Рядом с памятником правоохранители ее не нашли.
Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году
Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году
Игорь Зинкевич/Facebook

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В Стрыю Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко. Поврежденный монумент в городском парке культуры и отдыха правоохранители обнаружили утром в воскресенье, 11 февраля, сообщает ZAXID.NET.

Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.

Памятник без головы
Памятник без головы
zaxid.net

Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.

Ранее в Чернигове украли памятники Пушкину и Коцюбинскому.

 

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Теги: памятники и монументы, Львовская область, Шевченко, вандализм, вандалы, памятник
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    11.02.2018, 19:26
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Абсолютно бестолковый поступок. Не оставляет никакого сомнения в том, чьих рук дело.
haarp    11.02.2018, 19:26
Оценка:  -1
haarp
Кремля ?
adios    11.02.2018, 19:26
Оценка:  +3
adios
Просто Ленины закончились, а жажда осталась )))
толерантный    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +5
толерантный
Вот же идиоты! Нашли кому отбивать.
Там же центре Львова, есть целый памятник
бандере, вот на ком нужно отыграться, за все
хорошее что мы теперь имеем.
СтальнаяКрыса    11.02.2018, 19:25
Оценка:  -8
СтальнаяКрыса
Штраф не выписывать, в тюрьму не сажать, а на неделю посадить в выгребную яму с дерьммом или там где стоки из канализации очищают. Пусть неделю сидит по нрудь, там не холодно. Я тёще сделал две ямы туда фекалии, органика поссле приготовления еды и листья осеню сбрасываем, а газ собираем и к плите.
haarp    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +6
haarp
Что серьезно насчет газа ? что купить балон нельзя ? надо на говне готовить?
Колишній-східняк    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А памятник причем?
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