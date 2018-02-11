Во Львовской области отбили голову памятнику Шевченко

На памятнике Тарасу Шевченко в городском парке культуры и отдыха города Стрый неизвестные отбили голову. Рядом с памятником правоохранители ее не нашли.

Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году Игорь Зинкевич/Facebook

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В Стрыю Львовской области неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко. Поврежденный монумент в городском парке культуры и отдыха правоохранители обнаружили утром в воскресенье, 11 февраля, сообщает ZAXID.NET.

Отбитой головы рядом с памятником не было, уточнили правоохранители. Силовики проводят доследственную проверку для установления злоумышленников.

Памятник без головы zaxid.net

Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые был установлен в 1958 году.

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