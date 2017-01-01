В Черниговской области задержали группировку, взламывающую банкоматы

Преступники повреждали банкоматы, получали доступ к сервисному разъему и с помощью уникального вредоносного программного обеспечения давали команду на выдачу наличных.

Правоохранители подозревают эту группировку в нескольких аналогичных кражах в различных районах области Пресс-служба Нацполиции Украины

В Черниговской области задержали группу преступников, взламывающих банкоматы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черниговской области в воскресенье, 11 февраля.

"Злоумышленники оперировали уникальным программным обеспечением, заставив различные терминалы выдать им шестизначную сумму", – говорится в сообщении.

Преступники повреждали банкоматы, получали доступ к сервисному разъему и, как сообщают полицейские, с помощью уникального вредоносного программного обеспечения давали команду на выдачу наличных. Таким образом они похитили почти миллион гривен.

В настоящее время полиция продолжает комплекс мероприятий по установлению и задержанию пособников преступников и изъятию вещественных доказательств.

Правоохранители подозревают эту группировку в нескольких аналогичных кражах в различных районах области и ряде незавершенных попыток краж из банкоматов.

Ранее в Херсоне пытались взорвать банкомат гранатой.