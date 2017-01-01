В Черниговской области задержали группировку, взламывающую банкоматы
В Черниговской области задержали группу преступников, взламывающих банкоматы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черниговской области в воскресенье, 11 февраля.
"Злоумышленники оперировали уникальным программным обеспечением, заставив различные терминалы выдать им шестизначную сумму", – говорится в сообщении.
Преступники повреждали банкоматы, получали доступ к сервисному разъему и, как сообщают полицейские, с помощью уникального вредоносного программного обеспечения давали команду на выдачу наличных. Таким образом они похитили почти миллион гривен.
В настоящее время полиция продолжает комплекс мероприятий по установлению и задержанию пособников преступников и изъятию вещественных доказательств.
Правоохранители подозревают эту группировку в нескольких аналогичных кражах в различных районах области и ряде незавершенных попыток краж из банкоматов.
Ранее в Херсоне пытались взорвать банкомат гранатой.