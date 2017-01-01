Богдан опровергает остановку производства санавто

До поставки в Министерство обороны, санитарный автомобиль Богдан 2251 прошел серию испытаний государственной комиссии, по результатам работы которой было принято решение о закупке таких автомобилей.

Украинская армия получит модернизированные санитарные автомобили Богдан 2251, речь о приостановке производства этих авто не идет. Об этом сообщили агентству Укринформ в корпорации Богдан.

"Ни о какой приостановке производства Богдан 2251 или об отказе от закупок, как сообщали некоторые СМИ, речь не идет", – отметили в корпорации.

В конце января в Украине разгорелся скандал с санитарными автомобилями Богдан, когда волонтеры сообщили, что половина поставленных армии машин сломалась, а медики не хотят использовать оставшиеся, утверждая, что они неустойчивы и сильно трясутся при езде.

Позже в Минобороны заявили, что производство Богдан 2251 остановлено до полного устранения технических недостатков.