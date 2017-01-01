Переключиться на мобильную версию

Богдан опровергает остановку производства санавто

Комментариев: 0
До поставки в Министерство обороны, санитарный автомобиль Богдан 2251 прошел серию испытаний государственной комиссии, по результатам работы которой было принято решение о закупке таких автомобилей.
Санитарный автомобиль Богдан-2251
Санитарный автомобиль Богдан-2251
novadoba.com.ua

Украинская армия получит модернизированные санитарные автомобили Богдан 2251, речь о приостановке производства этих авто не идет. Об этом сообщили агентству Укринформ в корпорации Богдан.

"Ни о какой приостановке производства Богдан 2251 или об отказе от закупок, как сообщали некоторые СМИ, речь не идет", – отметили в корпорации.

В конце января в Украине разгорелся скандал с санитарными автомобилями Богдан, когда волонтеры сообщили, что половина поставленных армии машин сломалась, а медики не хотят использовать оставшиеся, утверждая, что они неустойчивы и сильно трясутся при езде.

Позже в Минобороны заявили, что производство Богдан 2251 остановлено до полного устранения технических недостатков.

 

Поделись:
Теги: Минобороны, скандал, Богдан, министерство обороны, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь