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Киев ответил Лаврову на "слом минских соглашений"

Комментариев: 1
В МИД Украины ответили на заявление Лаврова, назвав "сломом" минских договоренностей неисполнение Россией своих обязательств и продолжение агрессии.
Здание МИД Украины
Здание МИД Украины
Корреспондент.net

В Министерстве иностранных дел Украины считают "сломом" минских договоренностей невыполнение Россией своих обязательств. Так спикер украинского ведомства Марьяна Беца отреагировала на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", – написала Беца в своем Twitter.

Ранее российский министр заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.

До этого в МИД РФ говорили, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса "чревато опасной эскалацией".

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, МИД Украины, МИД РФ, Лавров, сергей лавров, минские договоренности, реинтеграция Донбасса
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Комментариев (1)
TarasChuprynka    12.02.2018, 00:29
Оценка:  +11
TarasChuprynka
Что засуетился, лаврик? Территория украинская - и законы украинские, а посторонних просят заткнуться.
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