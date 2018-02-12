Минобороны: Санитарные Богданы будут выпускать

В авто Богдан-2251 устранят обнаруженные в ходе эксплуатации недостатки, и они поступят в войска на замену устаревшим образцам техники, которая не обновлялась на протяжении десятилетий.

В Министерстве обороны Украины заверили, что речь идет не о приостановлении производства санитарных автомобилей Богдан-2251, а об устранении обнаруженных в ходе эксплуатации недостатков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства вечером, 11 февраля.

В Минобороны добавили, что санитарный автомобиль Богдан-2251 поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, не обновлялись на протяжении десятилетий.

"В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия Богдан Моторс, Министерства обороны Украины, волонтерскими и общественными организациями, представители которых входят в состав рабочих групп", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, наработанные данным рабочими группами материалы будут учтены предприятием Богдан Моторс в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Напомним, в конце января в Украине разгорелся скандал с санитарными автомобилями Богдан, когда волонтеры сообщили, что половина поставленных армии машин сломалась, а медики не хотят использовать оставшиеся, утверждая, что они неустойчивы и сильно трясутся при езде.