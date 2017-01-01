Переключиться на мобильную версию

В Черновцах задержали "минера" торгового центра

Комментариев: 0
Задержанный пояснил, что сообщение о взрывчатке было лишь шуткой. Мужчину задержали спустя два часа после сообщения, ему грозит до шести лет тюрьмы.
Для обследования помещения было эвакуировано около 450 человек персонала и посетителей торгового центра
Для обследования помещения было эвакуировано около 450 человек персонала и посетителей торгового центра
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Черновцах силовики задержали 45-летнего мужчину, который 10 февраля по телефону сообщил о "минировании" торгового центра в городе. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 11 февраля.

"Сообщение о взрывчатке было лишь шуткой", – пояснил правоохранителям задержанный.

По предварительным подсчетам, "шутка" о заминировании нанесла полмиллиона гривен убытков.

"Сразу в заведение выехали сотрудники полиции, СБУ, прокуратуры и аварийные службы. Обследовав здание и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили никаких посторонних или взрывоопасных предметов. Для обследования помещения было эвакуировано около 450 человек персонала и посетителей торгового центра", - заявили в полиции.

В результате проведенной совместной спецоперации полиции и СБУ уже через два часа после поступления ложного сообщения правоохранители установили личность минера. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее полиция задержала киевлянина, "заминировавшего" электричку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Черновцы, торговый центр, задержание, минирование, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь