Крушение Ан-148 в РФ: Климкин выразил соболезнование родным погибших

Министр иностранных дел Украины опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким жертв авиакатастрофы Ан-148 в Московской области РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148.

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"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе недалеко от Москвы", – написал глава МИД Украины в Twitter.



Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.