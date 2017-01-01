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Крушение Ан-148 в РФ: Климкин выразил соболезнование родным погибших

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Министр иностранных дел Украины опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким жертв авиакатастрофы Ан-148 в Московской области РФ.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148.

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"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе недалеко от Москвы", – написал глава МИД Украины в Twitter.
 

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Теги: авиакатастрофа, МИД Украины, Климкин, авиакатастрофа в России
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Источник: korrespondent.net

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