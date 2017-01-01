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Беспилотник США облетел Донбасс и Крым

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Дрон разведывал обстановку вдоль линии разграничения на Донбассе, а также совершил не менее четырех пролетов от западной точки Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья.
Американский беспилотник RQ-4B
Американский беспилотник RQ-4B
Global Hawk Country
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B в воскресенье, 11 февраля, провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ, сообщает Интерфакс.

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Дрон более четырех часов разведывал обстановку вдоль линии разграничения на Донбассе, находясь в воздушном пространстве, подконтрольном Украине. После беспилотник направился в сторону Черного моря и совершил не менее четырех пролетов от самой западной точки Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края РФ вплоть до Сочи. 
 
Беспилотник находился на высоте более 15 тыс. м, полет проходил на скорости около 600 км/ч.
 
Напомним, 5 февраля два американских самолета провели масштабную разведку на Черном море.
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Теги: США, Крым, донбасс, беспилотник, разведка
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Источник: korrespondent.net

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