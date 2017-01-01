Беспилотник США облетел Донбасс и Крым

Дрон разведывал обстановку вдоль линии разграничения на Донбассе, а также совершил не менее четырех пролетов от западной точки Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья.

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B в воскресенье, 11 февраля, провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ, сообщает Интерфакс Читай также: Американский дрон разведал оккупированный Донбасс

Дрон более четырех часов разведывал обстановку вдоль линии разграничения на Донбассе, находясь в воздушном пространстве, подконтрольном Украине. После беспилотник направился в сторону Черного моря и совершил не менее четырех пролетов от самой западной точки Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края РФ вплоть до Сочи.

Беспилотник находился на высоте более 15 тыс. м, полет проходил на скорости около 600 км/ч.