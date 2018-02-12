Моя прабабушка спасла Сталина от царских жандармов – Саакашвили
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook после просмотра фильма Смерть Сталина в воскресенье, 11 февраля.
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Политик также отметил, что его учитель английского Гела Чарквиани часто бывал у Сталина в течение “нескольких лет до смерти вождя“. “И ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме“, – сказал Саакашвили.
Напомним, в России фильм Смерть Сталина должен был выйти в прокат 25 января. За два дня до премьеры российский Минкульт отозвал прокатное удостоверение, формально запретив демонстрацию фильма.
Это стало ответом на массовые возмущения российских депутатов, деятелей культуры и общественников.
но коварный Хефрен присвоил себе его заслуги
Человек который не болтавней даказал что он может вывести страну в топ 10 некарумпированых стран мира!
А разные Пеедро и Вальсманы пусть отбывают на Мальдивские округа. Мы и там достанем это кодло Пе@росов и иже с ним.