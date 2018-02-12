Моя прабабушка спасла Сталина от царских жандармов – Саакашвили

Политик рассказал, как некогда его прабабушка спасла Сталина от царских жандармов, а тот в качестве благодарности конфисковал имущество ее семьи и уничтожил отца и брата.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook после просмотра фильма Смерть Сталина в воскресенье, 11 февраля.

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“Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца – богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата“, – написал Саакашвили.

Политик также отметил, что его учитель английского Гела Чарквиани часто бывал у Сталина в течение “нескольких лет до смерти вождя“. “И ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме“, – сказал Саакашвили.

Напомним, в России фильм Смерть Сталина должен был выйти в прокат 25 января. За два дня до премьеры российский Минкульт отозвал прокатное удостоверение, формально запретив демонстрацию фильма.

Это стало ответом на массовые возмущения российских депутатов, деятелей культуры и общественников.