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Моя прабабушка спасла Сталина от царских жандармов – Саакашвили

Комментариев: 2
Политик рассказал, как некогда его прабабушка спасла Сталина от царских жандармов, а тот в качестве благодарности конфисковал имущество ее семьи и уничтожил отца и брата.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Getty Images

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook после просмотра фильма Смерть Сталина в воскресенье, 11 февраля. 

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“Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца – богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата“, – написал Саакашвили.

Политик также отметил, что его учитель английского Гела Чарквиани часто бывал у Сталина в течение “нескольких лет до смерти вождя“. “И ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме“, – сказал Саакашвили.

Напомним, в России фильм Смерть Сталина должен был выйти в прокат 25 января. За два дня до премьеры российский Минкульт отозвал прокатное удостоверение, формально запретив демонстрацию фильма.

Это стало ответом на массовые возмущения российских депутатов, деятелей культуры и общественников.

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Теги: Саакашвили, Сталин, кино, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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weightless    12.02.2018, 09:02
Оценка:  0
weightless
А еще египетские пирамиды дедушка Мишин построил,
но коварный Хефрен присвоил себе его заслуги
otstoi-001    12.02.2018, 06:10
Оценка:  -5
otstoi-001
Мы поддержим тебя!

Человек который не болтавней даказал что он может вывести страну в топ 10 некарумпированых стран мира!

А разные Пеедро и Вальсманы пусть отбывают на Мальдивские округа. Мы и там достанем это кодло Пе@росов и иже с ним.
Woodbrother    12.02.2018, 08:55
Оценка:  +1
Woodbrother
Человек который не болтавней даказал что не умеет работать в команде и вообще не умеет работать, но может на чужие деньги устраивать лаптежные хороводы в Украине.
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