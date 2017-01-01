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Под Одессой жестоко пытали и ограбили иностранца

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Преступник избил свою жертву и пытал его с помощью электрошокера.
Грабитель использовал шокер
Грабитель использовал шокер
od.npu.gov.ua

В Овидиопольском районе (Одесская область) задержали мужчину, который вооружившись ножом, пистолетом и электрошокером совершил разбойное нападение на дом иностранца.

Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Злоумышленник проник в дом через открытые входные двери. Свое лицо он прикрыл платком. С собой он взял пистолет и нож.

Мужчина пытал хозяина: сначала он его избивал, затем пустил в ход электрошокер.

Когда пострадавший потерял сознание, нападавший забрал паспорт, мобильные телефоны и $1,7 тысячи.

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Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Черноморска. Во время проведения санкционированного обыска дома у мужчины были найдены и изъяты похищенные у потерпевшего вещи.

Напомним, 12 февраля в центре Одессы полиция провела задержание преступника, который пытался удрать на Мерседесе, при этом правоохранители применили оружие.

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Теги: ограбление, фото, полиция, Одесская область, нож, электрошокер, пистолет
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