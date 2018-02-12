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Аэропорты в Киеве хотят заблокировать из-за Саакашвили

Комментариев: 4
Активисты РНС увидели в Жулянах самолет Нацгвардии, в котором ранее якобы депортировали соратников политика.
Саакашвили готовят к депортации
Саакашвили готовят к депортации
EPA/UPG

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, предположительно, везут в один из аэропортов, чтобы депортировать из Украины. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь политика Марьяна Почтар.

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На вопрос, правда ли, что Саакашвили везут в Борисполь, она ответила: “С большой вероятностью. Но мы не знаем. Сейчас могут запускать несколько таких информаций, чтобы рассредоточить внимание людей. Наши активисты сейчас есть и в Жулянах (аэропорт Киев - ред.), и в Борисполе“.

По словам Почтар, активисты Руха нових сил обнаружили в Жулянах самолет Нацгвардии, в котором ранее якобы депортировали соратников политика.

В Борисполе активисты партии ожидают, что Саакашвили могут отправить рейсом в Варшаву около 17:00, отметила Почтар.

“Также у нас есть информация, что в самой Варшаве люди будут блокировать дороги из аэропорта. Эта информация проверяется“, - сказала пресс-секретарь.

Сторонники Саакашвили хотят помешать депортации
Сторонники Саакашвили хотят помешать депортации
strana.ua

Страна пишет, что мобильные группы активистов отправляются блокировать аэропорт Жуляны. Они готовят плакаты. “Поверніть Саакашвіли в Україну“ - такой лозунг приняли на вооружение. 

Где сейчас находится Саакашвили и кто его задерживал, команде политика до сих пор неизвестно. 

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Напомним, что Михаила Саакашвили задержали 12 февраля в одном из киевских ресторанов. В ГПУ, СБУ И МВД открестились от этой операции - Саакашвили, вероятно, задержали пограничники.

 

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Теги: Саакашвили, депортация, аэропорт, Жуляны, Борисполь, Киев
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Комментариев (4)
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Vadim67    12.02.2018, 18:24
Оценка:  +1
Vadim67
уже на борту
Woodbrother    12.02.2018, 17:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Барыгошвили депортируют с какого нибыдь военного терминала аэродрома. Его в обычный пассажирский терминал никто не потащит.
Мухоморище    12.02.2018, 17:45
Оценка:  +1
Мухоморище
Зашибись. А если кто-то летит транзитом,у него куплены билеты и человек опоздает на следующий рейс?Вы у людей спросили??? Я не против протестов,но без ущерба для всех остальных.
Woodbrother    12.02.2018, 17:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Фанаты барыгошвили думают только о себе.
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