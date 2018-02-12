Саакашвили депортировали в Польшу - пограничники

Таким образом Михаила Саакашвил "возвращен в страну предыдущего пребывания", откуда он нелегально прибыл в Украину.

Задержание политика провели сегодня в Киеве EPA/UPG

12 февраля в Государственной пограничной службе сообщили, что лидера партии Руха новых сил Михаила Саакашвили уже отправили самолетом в Польшу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители сообщили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания (реадмиссия, - ред.).

Он добавил, что решение о реадмиссии выполняли военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции.

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“Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силу“, - добавил Слободян.

Чиновник также перечислил решения судов, которые дали основание для депортации Саакашвили.

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22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 6 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к ГМС (не признал беженцем). 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении политического убежища.

“В соответствии с приведенными выше судебными решениями, данное лицо находилось не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство“, - заявил спикер ГПСУ.

Ранее в Сети появились новые видео задержания силовиками 12 февраля в Киеве лидера украинской партии Рух новых сил.

Напомним, 9 февраля в отель, где находился Саакашвили, тоже пришли люди в камуфляже, однако тогда политика не задержали. Саакашвили прокомментировал этот инцидент.