Саакашвили депортировали в Польшу - пограничники
12 февраля в Государственной пограничной службе сообщили, что лидера партии Руха новых сил Михаила Саакашвили уже отправили самолетом в Польшу.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.
По его словам, правоохранители сообщили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания (реадмиссия, - ред.).
Он добавил, что решение о реадмиссии выполняли военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции.
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“Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силу“, - добавил Слободян.
Чиновник также перечислил решения судов, которые дали основание для депортации Саакашвили.
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22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 6 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к ГМС (не признал беженцем). 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении политического убежища.
“В соответствии с приведенными выше судебными решениями, данное лицо находилось не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство“, - заявил спикер ГПСУ.
Ранее в Сети появились новые видео задержания силовиками 12 февраля в Киеве лидера украинской партии Рух новых сил.
Напомним, 9 февраля в отель, где находился Саакашвили, тоже пришли люди в камуфляже, однако тогда политика не задержали. Саакашвили прокомментировал этот инцидент.
будет чист от его прыхильникив -
стада пьяных озверелых гопников
я видела это стадо своими глазами
который является фигурантом уголовных дел в Грузии