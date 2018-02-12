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Саакашвили депортировали в Польшу - пограничники

Спецтема: Дело Саакашвили
Комментариев: 15
Таким образом Михаила Саакашвил "возвращен в страну предыдущего пребывания", откуда он нелегально прибыл в Украину.
Задержание политика провели сегодня в Киеве
Задержание политика провели сегодня в Киеве
EPA/UPG

12 февраля в Государственной пограничной службе сообщили, что лидера партии Руха новых сил Михаила Саакашвили уже отправили самолетом в Польшу.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители сообщили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания (реадмиссия, - ред.).

Он добавил, что решение о реадмиссии выполняли военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции.

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“Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силу“, - добавил Слободян.

Чиновник также перечислил решения судов, которые дали основание для депортации Саакашвили.

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22 сентября 2017 года  Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 6 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к ГМС (не признал беженцем). 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении политического убежища.

“В соответствии с приведенными выше судебными решениями, данное лицо находилось не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство“, - заявил спикер ГПСУ.

Ранее в Сети появились новые видео задержания силовиками 12 февраля в Киеве лидера украинской партии Рух новых сил.

Напомним, 9 февраля в отель, где находился Саакашвили, тоже пришли люди в камуфляже, однако тогда политика не задержали. Саакашвили прокомментировал этот инцидент.

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Теги: Саакашвили, депортация, аэропорт, Жуляны, Борисполь, Киев
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Комментариев (15)
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Sunbro    12.02.2018, 19:44
Оценка:  0
Sunbro
Депортировали. Санта Барбара какая то. Ждем продолжения сериала. Людей же надо чем то занять.
Роман    12.02.2018, 19:40
Оценка:  +1
Роман
Эти убогие животные думают, что решат все проблемы, просто удалив Саакашвили из страны. Петя успокоится лишь повиснув на столбе.
DontHurt    12.02.2018, 19:36
Оценка:  0
DontHurt
Кто нибудь понял, что за "компетентный орган" принял решение? Не уверен что у погранслужбы есть право производить задержание внутри страны... суд? Почему не сказать прямо? Не верю в честных политиков, но со стороны это выглядит как закон силы. А хотелось бы силы закона.
weightless    12.02.2018, 19:26
Оценка:  +2
weightless
Надеюсь, теперь Мариинский парк
будет чист от его прыхильникив -
стада пьяных озверелых гопников
Роман    12.02.2018, 19:39
Оценка:  -1
Роман
Зачем же ты врёшь про пьяных озверевших гопников, ватник?
weightless    12.02.2018, 19:45
Оценка:  0
weightless
В отличие от Вас, мой любезный тамбовец,
я видела это стадо своими глазами
iuiuuiuuhuhiuuui    12.02.2018, 18:57
Оценка:  0
iuiuuiuuhuhiuuui
Юдя - Мише волю...
member2016    12.02.2018, 18:53
Оценка:  -3
member2016
Поросенко завербовал уже Утин. Запад быстро уберет потроха.
weightless    12.02.2018, 19:48
Оценка:  -1
weightless
Вряд ли запад вступится за бырыгошвили,
который является фигурантом уголовных дел в Грузии
member2016    12.02.2018, 18:50
Оценка:  -5
member2016
Ждем следущего прорыва из Польши. В этот раз он будет умнее и его ранит какой-то снайпер на границе и все свалят на Поросенко.
Глод    12.02.2018, 18:40
Оценка:  +3
Глод
Обычно легионеры сами бегут. Интересно, сколько Супрун продержится?
madar13    12.02.2018, 18:31
Оценка:  +4
madar13
Упустил шанс теперь сосать лапу михо
Глод    12.02.2018, 18:29
Оценка:  +8
Глод
Ну и нафиг его было приглашать, давать гражданство?
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