Под Винницей мужчина сгорел в авто из-за сигареты

Пожарные потушив горящий на обочине автомобиль, обнаружили в салоне тело его хозяина. По предварительной версии, авто загорелось изнутри из-за сигареты.

Мужчина сгорел в собственном авто в воскресенье, 11 февраля в селе Мочулка Теплицкого района Винницкой области. Пожарные обнаружили в салоне тело мужчины после того, как потушили горящий автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Отмечается, что около пяти утра поступило сообщение, что на проезжей части дороги на улице Лесной горит автомобиль.

Когда спасатели локализовали пожар, в салоне обнаружили мертвым хозяина машины. Как выяснилось погибший - 55-летний житель Черкасской области, который приехал в Теплицкий район к товарищам. Накануне трагедии они вместе распивали спиртные напитки.

По словам экспертов, возгорание машины произошло внутри салона. Предварительная причина - курение сигареты.

Следствием назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлена причина возгорания машины. Проводится расследование.

Как сообщалось, 12 февраля на Запорожском заводе ферросплавов произошел пожар.

Напомним, 5 февраля произошел пожар на маслозаводе в пгт Березанка Николаевской области.

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