Добытчик янтаря предлагал СБУшнику $2000 в неделю

Мужчина предлагал сотруднику СБУ две тысячи долларов еженедельно за невмешательство в незаконную добычу янтаря.

В Ровенской области задержан организатор незаконной добычи янтаря, который пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 12 февраля.

По данным силовиков, мужчина предложил руководителю одного из межрайонных подразделений СБУ две тысяч долларов в неделю за невмешательство в противоправный бизнес. Офицер сразу сообщил руководству о незаконном предложении.

Оперативники спецслужбы в рамках открытого уголовного производства задержали подозреваемого на “горячем“.

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При обыске по месту жительства коммерсанта правоохранители обнаружили более 15 тысяч долларов, незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами к нему и поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Нацполиции.

Задержанному грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Добытчик янтаря предлагал СБУшнику $2000 0:00 / 00:28

Ранее бывший милиционер из Берегово (Закарпатская область) пытался вывезти в Венгрию около тонны янтаря.