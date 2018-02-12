Переключиться на мобильную версию

Добытчик янтаря предлагал СБУшнику $2000 в неделю

Комментариев: 2
Мужчина предлагал сотруднику СБУ две тысячи долларов еженедельно за невмешательство в незаконную добычу янтаря.
Подозреваемого задержали на "горячем"
Подозреваемого задержали на "горячем"
Пресс-центр СБУ

В Ровенской области задержан организатор незаконной добычи янтаря, который пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 12 февраля.

По данным силовиков, мужчина предложил руководителю одного из межрайонных подразделений СБУ две тысяч долларов в неделю за невмешательство в противоправный бизнес. Офицер сразу сообщил руководству о незаконном предложении.

Оперативники спецслужбы в рамках открытого уголовного производства задержали подозреваемого на “горячем“.

Читай также: Полиция изъяла тонну янтаря стоимостью 10 миллионов гривен

При обыске по месту жительства коммерсанта правоохранители обнаружили более 15 тысяч долларов, незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами к нему и поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Нацполиции.

Задержанному грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Добытчик янтаря предлагал СБУшнику $2000
0:00 / 00:28

Ранее бывший милиционер из Берегово (Закарпатская область) пытался вывезти в Венгрию около тонны янтаря. 

 

Поделись:
Теги: СБУ, взятка, задержание, Ровенская область, янтарь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Bikermenn    12.02.2018, 19:20
Оценка:  0
Bikermenn
Два косаря грина в неделю-мало за такое дело.А вот в день-хорошее бабло.
Bikermenn    12.02.2018, 19:20
Оценка:  0
Bikermenn
Два косаря грина в неделю-мало за такое дело.А вот в день-хорошее бабло.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь