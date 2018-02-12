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В Киевской области у двух мужчин изъяли 500 кустов марихуаны

Комментариев: 2
Готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали клиентам из столицы и области через разветвленную сеть наркодилеров. Производственные помещения они обустроили на территории частного домовладения.
Два местных жителя Киевской области выращивали в лабораторных условиях марихуану
Два местных жителя Киевской области выращивали в лабораторных условиях марихуану
Пресс-центр СБУ

В Киевской области задержаны двое мужчин, выращивающих марихуану для продажи. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 12 февраля.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что два местных жителя выращивали в лабораторных условиях марихуану. Производственные помещения они обустроили на территории частного домовладения и усадебном участке одного из злоумышленников.

Готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали клиентам из столицы и области через разветвленную сеть наркодилеров.

Во время обысков в нарколабораториях правоохранители обнаружили более 500 кустов каннабиса, 200 саженцев, около 500 грамм готовой к продаже марихуаны, а также оборудование для ее выращивания и хранения.

Ранее в Днепропетровской области полиция изъяла 20 кг конопли.

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Теги: наркотики, СБУ, Киевская область, марихуана, наркоторговля, канабис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Viictor    12.02.2018, 19:20
Оценка:  0
Viictor
Слово то подобрали "злоумышленники"...
skygravity    12.02.2018, 19:05
Оценка:  0
skygravity
оно вам мусорам мешало?)))
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