СМИ: Полторак отменил визит в штаб-квартиру НАТО

Визит не состоится из-за решения Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО. Заседание комиссии планировали провести 14-15 февраля.

Министр обороны Украины Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО на текущей неделе из-за решения Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН). Информацию о том, что визит не состоится, Европейской правде подтвердили в Министерстве обороны.

"Визит не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны", – пояснили в военном ведомстве.

Формально речь не идет об "отмене" визита, ведь поездка Полторака в Брюссель не была официально анонсирована. Однако в военном ведомстве не скрывают, что намерены провести на этой неделе "оборонную" встречу КУН.

Напомним, заседание КУН планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии, которая заблокировала уже второе министерское заседание.

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