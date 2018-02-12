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СМИ: Полторак отменил визит в штаб-квартиру НАТО

Комментариев: 1
Визит не состоится из-за решения Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО. Заседание комиссии планировали провести 14-15 февраля.
Степан Полторак
Степан Полторак
Минобороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО на текущей неделе из-за решения Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН). Информацию о том, что визит не состоится, Европейской правде подтвердили в Министерстве обороны.

"Визит не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны", – пояснили в военном ведомстве.

Формально речь не идет об "отмене" визита, ведь поездка Полторака в Брюссель не была официально анонсирована. Однако в военном ведомстве не скрывают, что намерены провести на этой неделе "оборонную" встречу КУН.

Напомним, заседание КУН планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии, которая заблокировала уже второе министерское заседание.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Венгрия, Минобороны, визит, министерство обороны, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Coюзник    12.02.2018, 19:50
Оценка:  -1
Coюзник
Забыли венгры 1956 год когда их давили русскими танками. Путин освежит их память
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