ВСУ понесли потери на Донбассе – штаб

Наибольшую активность сепаратисты проявили в районе села Крымское на Луганщине. Там они применили минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток подразделения сепаратистов на Донбассе восемь раз обстрелляи позиции Вооруженных сил Украины. Один боец погиб, еще один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО вечером во вторник, 12 февраля.

По информации военных, противник активизировался возле Новолуганского, Светлодарска и Зайцево.

"Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали возле Новгородского. Из гранатометов разных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной – вел огонь из минометов калибра 82-мм", – заявили в штабе.

Однако наибольшую активность сепаратисты проявили в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

"Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие", – говорится в сводке.

Напомним, за сутки 11 февраля на Донбассе зафиксировали девять обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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