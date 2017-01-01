Переключиться на мобильную версию

ВСУ понесли потери на Донбассе – штаб

Комментариев: 0
Наибольшую активность сепаратисты проявили в районе села Крымское на Луганщине. Там они применили минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе
Минобороны Украины

С начала текущих суток подразделения сепаратистов на Донбассе восемь раз обстрелляи позиции Вооруженных сил Украины. Один боец погиб, еще один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО вечером во вторник, 12 февраля.

По информации военных, противник активизировался возле Новолуганского, Светлодарска и Зайцево.

"Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несколько выстрелов из пулеметов прозвучали возле Новгородского. Из гранатометов разных типов противник также обстреливал защитников Катериновки, а по защитникам Попасной – вел огонь из минометов калибра 82-мм", – заявили в штабе.

Однако наибольшую активность сепаратисты проявили в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

"Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие", – говорится в сводке.

Напомним, за сутки 11 февраля на Донбассе зафиксировали девять обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, АТО, зона АТО, новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь