На Львовщине задержали вандалов, отбивших голову памятнику Шевченко
Виновными в похищении оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 26 лет. Часть скульптуры они хотели сдать на металлолом.
В Стрые Львовской области правоохранители задержали двух мужчин, которые отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в городском парке. Задержанными оказались местные жители 24 и 26 лет, сообщили в областной полиции в понедельник, 12 февраля.
Голову ранее судимые мужчины отбили, чтобы сдать на металлолом медь, которой была покрыта скульптура.
Отбитая голова памятника/Пресс-служба Нацполиции
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения, им грозит до пяти лет тюрьмы.
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