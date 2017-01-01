На Львовщине задержали вандалов, отбивших голову памятнику Шевченко

Виновными в похищении оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 26 лет. Часть скульптуры они хотели сдать на металлолом.

Голову с памятника Тарасу Шевченко в парке его имени в Стрые похитили 11 февраля Игорь Зинкевич/Facebook

В Стрые Львовской области правоохранители задержали двух мужчин, которые отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в городском парке. Задержанными оказались местные жители 24 и 26 лет, сообщили в областной полиции в понедельник, 12 февраля.

Голову ранее судимые мужчины отбили, чтобы сдать на металлолом медь, которой была покрыта скульптура.

Отбитая голова памятника/Пресс-служба Нацполиции

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Чернигове украли памятники Пушкину и Коцюбинскому.

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