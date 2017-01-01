Саакашвили рассказал о своем выдворении

Грузинский политик считает такие действия украиснкой власти проявлением "крайней слабости и крайней трусости" и назвал уголовное дело против него "полным бредом".

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакащшвили позвонил из Варшавы своим соратникам в киевском аэропорту Борисполь, и рассказал свою версию задержания и выдворения в Польшу. Видео опубликовано на странице РНС в Facebook.

“В кафе ворвались, посадили в бус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, который долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, потом подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него“, – заявил Саакашвили.

Он добавил, что считает такие действия украинской власти проявлением “ крайней слабости и крайней трусости“.

“Уголовное дело против меня – это полный бред, нет никакого государственного переворота, который я якобы совершал“, – сказал он.

Саакашвили также считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него – также фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он призвал реагировать на такие действия “правдой и силой духа“.

Напомним, 12 февраля Михаила Саакашвили задержали в одном из киевских ресторанов. Оттуда политика доставили в аэропорт и депортировали в Польшу.