Переключиться на мобильную версию

Саакашвили рассказал о своем выдворении

Комментариев: 0
Грузинский политик считает такие действия украиснкой власти проявлением "крайней слабости и крайней трусости" и назвал уголовное дело против него "полным бредом".
Михаил Саакашвили депортирован
Михаил Саакашвили депортирован
EPA/UPG

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакащшвили позвонил из Варшавы своим соратникам в киевском аэропорту Борисполь, и рассказал свою версию задержания и выдворения в Польшу. Видео опубликовано на странице РНС в Facebook.

“В кафе ворвались, посадили в бус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, который долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, потом подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него“, – заявил Саакашвили.

Он добавил, что считает такие действия украинской власти проявлением “ крайней слабости и крайней трусости“.

“Уголовное дело против меня – это полный бред, нет никакого государственного переворота, который я якобы совершал“, – сказал он.

Саакашвили также считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него – также фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он призвал реагировать на такие действия “правдой и силой духа“.

Напомним, 12 февраля Михаила Саакашвили задержали в одном из киевских ресторанов. Оттуда политика доставили в аэропорт и депортировали в Польшу.

Поделись:
Теги: Украина, Грузия, Саакашвили, Польша, Варшава, Михаил Саакашвили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь