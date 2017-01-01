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Сторонники Саакашвили протестуют под АП

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Около сотни сторонников Михаила Саакашвили устроили акцию протеста под Администрацией президента. После стычек с правоохранителями, нескольких активистов задержали.
Сторонники Саакашвили протестуют под Администрацией президента
Сторонники Саакашвили протестуют под Администрацией президента
ukranews.com

Под Администрацией Президента вечером 12 февраля произошли столкновения между сторонниками лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, которого сегодня депортировали в Польшу, и представителями правоохранительных органов. Несколько человек задержаны, сообщает Українські новини.

Отмечается, что в 18:50 полиция начала оттеснять протестующих с ул. Банковой. Возникли потасовки, после чего несколько активистов были задержаны.

Журналистам стало известно имя одного из них - это экс-участник АТО Юрий Тибенко.

Сообщается, что по состоянию на 19:00 в митинге участвуют около 100 сторонников Саакашвили. Их количество увеличивается. Также увеличилось количество правоохранителей, охраняющих Администрацию.

 

 

Как сообщалось, во вторник, 12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов.

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Теги: Саакашвили, протесты, депортация, задержание, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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