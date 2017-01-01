Около сотни сторонников Михаила Саакашвили устроили акцию протеста под Администрацией президента. После стычек с правоохранителями, нескольких активистов задержали.

Под Администрацией Президента вечером 12 февраля произошли столкновения между сторонниками лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, которого сегодня депортировали в Польшу, и представителями правоохранительных органов. Несколько человек задержаны, сообщает Українські новини.

Отмечается, что в 18:50 полиция начала оттеснять протестующих с ул. Банковой. Возникли потасовки, после чего несколько активистов были задержаны.

Журналистам стало известно имя одного из них - это экс-участник АТО Юрий Тибенко.

Сообщается, что по состоянию на 19:00 в митинге участвуют около 100 сторонников Саакашвили. Их количество увеличивается. Также увеличилось количество правоохранителей, охраняющих Администрацию.

Cмотрите фотогалерею: Сторонники Саакашвили протестуют под АП

Как сообщалось, во вторник, 12 февраля Саакашвили депортировали в Польшу.

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов.

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