Тимошенко на Молитвенном завтраке: Лидер должен служить людям, а не господствовать

Тимошенко сказала, что в мире существует два типа лидеров. Первый - это лидеры-диктаторы. Второй - это лидеры, которые служат людям.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступила с речью на тему ответственного лидерства во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Представляя Тимошенко, ведущий мероприятия сказал: “Юлия Тимошенко была премьер-министром с декабря 2007 по март 2010 года. Сейчас Юлия снова на передовой украинской политического фронта“. Присутствующие поздравили ее стоя.

Юлия Тимошенко рассказала, что в мире существует два типа лидеров. Первый - это лидеры-диктаторы. Второй - это лидеры, которые служат людям.

“Победили не воин, что распяли Христа. Тогда эти воины казались сильными и непобедимыми, как некоторые лидеры сегодня. Кто сегодня помнит их имена? А имя Иисуса является наиболее влиятельным и самым значительным. Он победитель“, - привела аналогию Юлия Тимошенко.

“Лидер не тот, кому служат. Служат немощным и больным. Лидер не тот, кто требует уважения к себе и заставляет дрожать в своем присутствии. Лидер тот, кто может взять на себя человеческую боль и тяжесть тех, кто нуждается в помощи, кто несчастному, кто разочаровался в людях и в себе самом“, - сказала лидер« Батькивщины.

В своей речи она много внимания уделила войне, которую Россия развязала против Украины. Политик поблагодарила демократический мир, пришедший на помощь нашей стране.

“Авторитаризм, агрессивность, ненависть, война - такое качество лидерства не имеет будущего. Лидеры, которые исповедуют такие архаичные остатки прошлого, уйдут в небытие сами, вместе с войной, ненавистью, вместе со всем плохим, что они сегодня предлагают мира. Я думаю, что это случится быстро. На смену таким лидерам должны прийти те, кто знает, что такое любовь, уважение к ближнему. Те, кто знает значение лидерства из-за желания служить, а не властвовать и не наживаться на бедности своих народов », - заявила лидер Батькивщины.

Присутствующие несколько раз прерывали выступление Юлии Тимошенко аплодисментами.

Ежегодный 66-й Национальный молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа состоялся 8 февраля в Вашингтоне. В мероприятии приняли участие более 3,8 тыс. Политических, религиозных и общественных деятелей, представляющих более 130 стран. Также Юлия Тимошенко вместе с делегацией от Батькивщины провела ряд встреч с влиятельными американскими чиновниками.