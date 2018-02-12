Премьер Польши поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером

Новый польский премьер сделал заявление о "преступлениях" Богдана Хмельницкого против евреев. Он заявил, что восстание Богдана Хмельницкого можно сравнить с Холокостом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий процитировал слова еврейского раввина, который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером как крупнейших преступников против евреев.

Об этом Моравецкий говорил в воскресенье, 11 февраля, во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, сообщает Leopolis News.

Как сообщается, главной темой выступления главы Совета Министров Польши была история непростых взаимоотношений польского и еврейского народа на протяжении веков.

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В этом контексте Моравецкий, рассказывая о гонениях евреев в средние века, отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.

Моравецкий в своем выступлении привел слова одного из раввинов, который, якобы, во время недавней конференции в г. Торуни поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером. Моравецкий подчеркнул, как на определенные вещи можно смотреть с разных перспективы.

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“Для наших соседей Хмельницкий - это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой“, - отметил он.

Польский премьер также рассказал историю об осаде Львова войсками Хмельницкого, когда тот якобы потребовал выдать евреев, а горожане отказались.

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Ранее глава МИД Украины Климкин сказал, что историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами.