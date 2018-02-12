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Премьер Польши поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером

Комментариев: 17
Новый польский премьер сделал заявление о "преступлениях" Богдана Хмельницкого против евреев. Он заявил, что восстание Богдана Хмельницкого можно сравнить с Холокостом.
Матеуш Моравецкий рассказал, как поляки видят Богдана Хмельницкого
Матеуш Моравецкий рассказал, как поляки видят Богдана Хмельницкого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий процитировал слова еврейского раввина, который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером как крупнейших преступников против евреев.

Об этом Моравецкий говорил в воскресенье, 11 февраля, во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, сообщает Leopolis News.

Как сообщается, главной темой выступления главы Совета Министров Польши была история непростых взаимоотношений польского и еврейского народа на протяжении веков.

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В этом контексте Моравецкий, рассказывая о гонениях евреев в средние века, отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.

Моравецкий в своем выступлении привел слова одного из раввинов, который, якобы, во время недавней конференции в г. Торуни поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером. Моравецкий подчеркнул, как на определенные вещи можно смотреть с разных перспективы.

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“Для наших соседей Хмельницкий - это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой“, - отметил он.

Польский премьер также рассказал историю об осаде Львова войсками Хмельницкого, когда тот якобы потребовал выдать евреев, а горожане отказались.

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Ранее глава МИД Украины Климкин сказал, что историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами.

 

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Теги: история, Польша, евреи, Богдан Хмельницкий, Моравецкий, Гитлер
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Комментариев (17)
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Dmitriy7    13.02.2018, 08:05
Оценка:  0
Dmitriy7
Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I , бортовий номер UR-USA.
Власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить (барабанний дріб) Петру Олексійовичу Порошенку.хавай народ..
Yarek    13.02.2018, 07:53
Оценка:  0
Yarek
Прочитав уважно і все одно не можу зрозуміти, а пан Моравецкий ж... чи єврей?
Сеемма    13.02.2018, 07:42
Оценка:  -3
Сеемма
Если б не клубнику скоро собирать, я б ему ответил!
skygravity    13.02.2018, 07:12
Оценка:  +1
skygravity
пшеки скоро добазаряться....)
кАВУн    13.02.2018, 05:53
Оценка:  0
кАВУн
Официально, войска Б.Хмельницкого вырезали более 100 000 евреев с семьями. Они в основном занимали должности управителей поместьями польских помещиков. Так как сами паны вели разгульную жизнь в Польше, а в Украине бывали только наездами.

Все образованные могут и сами догадаться за что была резня.
Sirko_123    13.02.2018, 00:14
Оценка:  0
Sirko_123
Было убито 10 000 жи - дов. А также 25 000 польской шляхты.
ummon2    13.02.2018, 02:38
Оценка:  -3
ummon2
ты де - бил ?
I_gor2    12.02.2018, 22:46
Оценка:  +11
I_gor2
Так Хмельницкий воевал против евреев или поляков, пусть определятся.
Коцман_Бобза    12.02.2018, 22:46
Оценка:  +7
Коцман_Бобза
Вообще-то он воевал за Украину с теми, кто хотел Украину уничтожить.
Коцман_Бобза    12.02.2018, 22:46
Оценка:  +7
Коцман_Бобза
А минусы а что? Вы хотите сказать, что Богдан напал на Израиль? Или может защита Украины от польского гнета была нападением на Польшу?
Коцман_Бобза    12.02.2018, 22:46
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
"который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером"

1. Гитлер сам был евреем-полукровкой.
2. Евреи должны быть благодарны Гитлеру. Своими действиями он ускорил массовый переезд евреев на землю обетованную и тем самым ускорил создание государства Израиль.
Коцман_Бобза    12.02.2018, 22:46
Оценка:  -7
Коцман_Бобза
А, якобы уничтоженные 6 миллионов евреев, это выдумка. В архивах нацистских лагерей подтверждено только 38 тысяч уничтоженных евреев.
ummon2    13.02.2018, 02:39
Оценка:  -3
ummon2
'А, якобы уничтоженные 6 миллионов евреев, это выдумка'
еще один диванный историк
Коцман_Бобза    12.02.2018, 22:46
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Почему поляки так упорно не хотят вспоминать подавление польских мятежей российской короной? Почему не хотят вспомнить как российская императрица установила черту оседлости и переселила евреев в Польшу? Команды не было?
Коцман_Бобза    12.02.2018, 22:46
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Сравнит с холокостом. Поляки забыли как уничтожали Украину? Если посчитать, то это еще очень большой вопрос кто кому холокост устраивал. Если они вспомнили Хмельницкого, давайте вспомним "рыцаря" еврейского государственного переворота Дзержинского.
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