Премьер Польши поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий процитировал слова еврейского раввина, который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером как крупнейших преступников против евреев.
Об этом Моравецкий говорил в воскресенье, 11 февраля, во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, сообщает Leopolis News.
Как сообщается, главной темой выступления главы Совета Министров Польши была история непростых взаимоотношений польского и еврейского народа на протяжении веков.
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В этом контексте Моравецкий, рассказывая о гонениях евреев в средние века, отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.
Моравецкий в своем выступлении привел слова одного из раввинов, который, якобы, во время недавней конференции в г. Торуни поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером. Моравецкий подчеркнул, как на определенные вещи можно смотреть с разных перспективы.
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“Для наших соседей Хмельницкий - это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой“, - отметил он.
Польский премьер также рассказал историю об осаде Львова войсками Хмельницкого, когда тот якобы потребовал выдать евреев, а горожане отказались.
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Ранее глава МИД Украины Климкин сказал, что историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами.
Власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить (барабанний дріб) Петру Олексійовичу Порошенку.хавай народ..
Все образованные могут и сами догадаться за что была резня.
1. Гитлер сам был евреем-полукровкой.
2. Евреи должны быть благодарны Гитлеру. Своими действиями он ускорил массовый переезд евреев на землю обетованную и тем самым ускорил создание государства Израиль.
еще один диванный историк