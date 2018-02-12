Саакашвили потерял законные основания для пребывания в Украине - МВД

Польша дала согласие на реадмиссию бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили согласно соглашению между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц 2007 года.

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили больше не имеет законных оснований для пребывания в Украине, поскольку миграционная служба отказала ему в статусе беженца и суд подтвердил законность этого отказа. Об этом во вторник, 12 февраля, заявила пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

В ведомстве также отметили, что польская сторона дала согласие на реадмиссию бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили в соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц 2007 года.

"Во время проведения согласованных межведомственных разработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили М.Н. В отношении его на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию. В соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии 2007 года", - говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что учитывая то, что решением территориального органа миграционной службы было отрицательно рассмотрено заявление Саакашвили о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, которое было признано законным в судебном порядке, Саакашвили утратил законные основания для дальнейшего пребывания на территории Украины.

"С целью выполнения двустороннего международного Соглашения о реадмиссии Саакашвили М.Н. передан польской стороне", - отмечает МВД.

Как сообщалось, ранее польские пограничники проинформировали, что Саакашвили принят на территории Польши. В свою очередь грузинско-украинский политик заявил, что считает такие действия власти проявлением "крайней слабости и крайней трусости".