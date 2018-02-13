Глава Укроборонпрома ушел в отставку

Руководитель Укроборонпрома Роман Романов ушел в отставку после затяжного конфликта с Кабмином из-за долгов на Николаевском судостроительном заводе.

Глава госконцерна Укроборонпром Роман Романов заявил об отставке. Соответствующая информация появилась на официальном сайте государственного военного концерна вечером в понедельник, 12 февраля.

"Я принял решение оставить свою должность главы ГК Укроборонпром. Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Романова.

Напомним, 27 декабря премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя Укроборонпрома из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

"Советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно", - сказал Гройсман.

Позже Романов опровергал сообщение о своей отставке.