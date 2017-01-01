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Порошенко уволил главу Укроборонпрома

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Ранее Кабинет министров предложил главе государства уволить Романа Романова из-за долгов по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.
Роман Романов
Роман Романов
facebook.com/ukroboronprom

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Романа Романова с должности генерального директора государственного концерна Укроборонпром. Соответствующий указ от 12 февраля №26/2018 размещен на сайте главы государства.

"Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром", – говорится в документе.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 12 февраля Романов заявил о своем решении уйти с занимаемой должности.

Напомним, в конце января Кабмин предложил президенту уволить главу Укроборонпрома. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что это его окончательная позиция.

Причиной такого решения стало невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн Николаевском судостроительном заводе.

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Теги: Порошенко, увольнение, Укроборонпром, Петр Порошенко, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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