Саакашвили заявил, что вернется в Украину
Политик утверждает, что найдет легальный способ вернуться в страну, а пока он находится в отеле Варшавы под охраной польской стороны.
Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили, которого 12 февраля депортировали в Польшу, заявил в эфире телеканала ZIK, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.
"Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать", - информировал Саакашвили и подчеркнул, что он подыщет "абсолютно легальный путь" возвращения в страну.
Политик добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, а польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности.
Он также указал, что во время задержания в Киеве и выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему "грубую силу".
Напомним, в МВД заявили, что Саакашвили больше не имеет законных оснований для пребывания в Украине, поскольку миграционная служба отказала ему в статусе беженца и суд подтвердил законность этого отказа.
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