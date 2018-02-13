Саакашвили заявил, что вернется в Украину

Политик утверждает, что найдет легальный способ вернуться в страну, а пока он находится в отеле Варшавы под охраной польской стороны.

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили, которого 12 февраля депортировали в Польшу, заявил в эфире телеканала ZIK, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

"Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать", - информировал Саакашвили и подчеркнул, что он подыщет "абсолютно легальный путь" возвращения в страну.