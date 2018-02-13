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Саакашвили заявил, что вернется в Украину

Комментариев: 4
Политик утверждает, что найдет легальный способ вернуться в страну, а пока он находится в отеле Варшавы под охраной польской стороны.
Михаил Саакашвили (архивное фото)
Михаил Саакашвили (архивное фото)

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили, которого 12 февраля депортировали в Польшу, заявил в эфире телеканала ZIK, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

"Конечно, я буду возвращаться на Украину, и я найду, как это сделать", - информировал Саакашвили и подчеркнул, что он подыщет "абсолютно легальный путь" возвращения в страну.

Политик добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, а польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности.
 
Он также указал, что во время задержания в Киеве и выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему "грубую силу".
 
Напомним, в МВД заявили, что Саакашвили больше не имеет законных оснований для пребывания в Украине, поскольку миграционная служба отказала ему в статусе беженца и суд подтвердил законность этого отказа. 
 
 
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Теги: Саакашвили, Польша, депортация, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Rodrigos    13.02.2018, 02:08
Оценка:  -2
Rodrigos
Интересно, от кого Михо охраняют?? От грузинских командос штоль?
Nickster    13.02.2018, 00:57
Оценка:  0
Nickster
лучше пусть расскажет о связях со своим спонсором Курченком, за который весь этот подрывной цырк решил устроить, пдродажная подстилка
Гонта55    13.02.2018, 06:52
Оценка:  -3
Гонта55
Так все уже знают,что деньги Курченко-это ложь.Ты,что новую методичку не получил?
Nickster    13.02.2018, 00:56
Оценка:  0
Nickster
допрыгался чмошник. Он что, думал что государство поведется на провокации его дешевые и ему удастся спровоцировать кровопролитие как в 2014?? Нема дурных
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