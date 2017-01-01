В Ужгороде горело общежитие для студентов
Возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания. Из-за происшествия эвакуировали 300 человек, погибших нет.
В здании общежития Ужгородского национального университета произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.
Отмечается, что сообщение о пожаре в общежитии № 4 Ужгородского национального университета поступило 12 февраля в 20.54.
По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития. На момент возникновения пожара в комнате никого не было.
Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде горело общежитие для студентов
Из-за сильного задымления всего эвакуировали 300 человек. Для спасения 12 жильцов общежития использовались автомобили и выдвижные лестницы.
В ГСЧС информировали, что пожар был локализован в 21.27, а в 21.35 полностью ликвидирован.
Погибших в результате инцидента нет, причина возгорания и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Николаеве во время пожара в жилом доме пострадал ребенок.
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