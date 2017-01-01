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В Ужгороде горело общежитие для студентов

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Возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания. Из-за происшествия эвакуировали 300 человек, погибших нет.
Машины пожарно-спасательных частей в Ужгороде
Машины пожарно-спасательных частей в Ужгороде
zk.dsns.gov.ua
 
В здании общежития Ужгородского национального университета произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.
 
Отмечается, что сообщение о пожаре в общежитии № 4 Ужгородского национального университета поступило 12 февраля в 20.54.
 
По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития. На момент возникновения пожара в комнате никого не было. 
 
 
Из-за сильного задымления всего эвакуировали 300 человек. Для спасения 12 жильцов общежития использовались автомобили и выдвижные лестницы.
 
В ГСЧС информировали, что пожар был локализован в 21.27, а в 21.35 полностью ликвидирован.
 
Погибших в результате инцидента нет, причина возгорания и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Николаеве во время пожара в жилом доме пострадал ребенок.
 
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Теги: видео, фото, пожар, Ужгород, общежитие
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Источник: korrespondent.net

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