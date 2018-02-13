ВСУ улучшили позиции на Донбассе - Турчинов

Украинская армия в 2017 году продвинулась на десять и более километров в зоне проведения АТО и не уступила сепаратистам ни одного населенного пункта.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил в интервью Громадському, что в 2017 году украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе продвинулись на десять и более километров, а также значительно улучшили свои позиции.

"Об этом приятно говорить, что и 2016-й и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не уступили ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на десять и более километров и улучшили свои позиции. Это факт", – отметил Турчинов.

По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для сепаратистов и российских войск "закончились фиаско".

"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить ту линию разграничения, которая сложилась", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее в ОБСЕ заявили, что Вооруженные силы Украины и сепаратисты на Донбассе за 2017 год сократили расстояние между позициями, что усиливает напряжение.

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