ВСУ улучшили позиции на Донбассе - Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил в интервью Громадському, что в 2017 году украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе продвинулись на десять и более километров, а также значительно улучшили свои позиции.
По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для сепаратистов и российских войск "закончились фиаско".
"Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить ту линию разграничения, которая сложилась", – подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее в ОБСЕ заявили, что Вооруженные силы Украины и сепаратисты на Донбассе за 2017 год сократили расстояние между позициями, что усиливает напряжение.
На подготовку ВСУ потратили более 500 миллионов гривен
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