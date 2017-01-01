Появилось видео задержания Саакашвили

В сети опубликовали запись с камер наблюдения столичного ресторана, где задержали политика. Сам Саакашвили называет произошедшее с ним похищением.

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили, которого накануне депортировали из Украины в Польшу, в ночь на вторник, 13 февраля, опубликовал видео своего задержания в Киеве.

На записи с камер видеонаблюдения из ресторана Сулугуни, где находился Саакашвили, видно, как в заведение забегают люди в камуфляже, которые валят его на пол, а затем силой выводят на улицу. При этом один из силовиков держит политика за волосы.

В описании к видео на странице Саакашвили в Facebook говорится, что задержавшие "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить".

Напомним, 12 февраля политик был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Саакашвили приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.

Саакашвили заявил, что вернется в Украину

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