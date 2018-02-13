Украина поможет голодающей Африке в знак памяти о Голодоморе

Общественный совет по вопросам сотрудничества с религиозными организациями поддержал инициативу провести акцию по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода.

На 10 заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями было принято решение продолжать принимать меры в знак памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, совет поддержал инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ Богдана Дзюраха провести акцию по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода.

"Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивание фактов массового уничтожения голодом, Украина почтит память жертв Голодомора, оказав помощь населению других стран, которое страдает от голода", – говорится в сообщении.

Под лозунгом "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!" планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и украинцев в стране и за ее пределами.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Вену призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

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