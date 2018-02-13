На митинге в Мариуполе подняли флаг с серпом и молотом
Читай также: Без паники: в Кривом Роге развесят флаги "Новороссии"“По факту использования запрещенной символики во время мероприятий в Кальмиусском районе начато досудебное расследование. Продолжаются следственные действия, полные обстоятельства происшествия выясняются “, - говорится в сообщении.
Как отмечает местное издание 0629, на мероприятии находились патрульные полицейские, которые не отреагировали на коммунистическую символику.
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В пресс-службе Метинвеста пояснили, что флаг с запрещенной коммунистической символикой поднимали не сотрудники комбината. По информации пресс-службы, в мероприятии были задействованы несколько общественных организаций, в том числе Искренность и Долг.
Как выяснилось флаг был поднят организацией ветеранов-моряков и не на митинге, а позднее.
“Они не заявляли свое участие в митинге и действовали самостоятельно“, - сообщили в пресс-службе Метинвеста.
Как сообщалось 7 февраля, в Киеве со щита Родины-матери хотят снять герб СССР. Также 9 февраля в Киевсовете решили снести МАФ УПЦ МП возле руин Десятинной церкви.