Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На митинге в Мариуполе подняли флаг с серпом и молотом

Комментариев: 5
На праздновании 121-летия меткомбината имени Ильича подняли флаг с запрещенной советской символикой.
Полиция начала досудебное расследование
Полиция начала досудебное расследование
0629.com.ua
Сегодня на площади имени Левченко в Мариуполе неизвестные при возложении цветов к памятнику Расстрелянным во второй мировой войне использовали советскую символику.
 
Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции города.
 

Читай также: Без паники: в Кривом Роге развесят флаги "Новороссии"

“По факту использования запрещенной символики во время мероприятий в Кальмиусском районе начато досудебное расследование. Продолжаются следственные действия, полные обстоятельства происшествия выясняются “, - говорится в сообщении.
 
Правоохранители отметили, что этот факт квалифицированы по ст. 436 (1) “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов“ Уголовного кодекса Украины.
 
Лица, причастные к инциденту, устанавливаются.

Как отмечает местное издание 0629, на мероприятии находились патрульные полицейские, которые не отреагировали на коммунистическую символику.

Читай также: “Это символ убийства“: украинцы добились декоммунизации австралийской рекламы

В пресс-службе Метинвеста пояснили, что флаг с запрещенной коммунистической символикой поднимали не сотрудники комбината. По информации пресс-службы, в мероприятии были задействованы несколько общественных организаций, в том числе Искренность и Долг.

Как выяснилось флаг был поднят организацией ветеранов-моряков и не на митинге, а позднее.

“Они не заявляли свое участие в митинге и действовали самостоятельно“, - сообщили в пресс-службе Метинвеста. 

Как сообщалось 7 февраля, в Киеве со щита Родины-матери хотят снять герб СССР.  Также 9 февраля в Киевсовете решили снести МАФ УПЦ МП возле руин Десятинной церкви.

Поделись:
Теги: серп и молот, коммунистическая символика, митинг, Мариуполь, флаг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Rikstal    13.02.2018, 19:42
Оценка:  +1
Rikstal
одні порадувалися, інші засмутилися. А висновок один - немає державної політики і відповідно влади в Україні!
ChiefPlumber    13.02.2018, 19:30
Оценка:  +2
ChiefPlumber
Ай-яй-яй...
Боцман-да!    13.02.2018, 18:35
Оценка:  +4
Боцман-да!
Админштраф и конфискация объекта нарушения.
zveroboy111    13.02.2018, 17:44
Оценка:  0
zveroboy111
Хулігани.
genasgv67    13.02.2018, 18:46
Оценка:  -2
genasgv67
пережитки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь