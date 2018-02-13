На митинге в Мариуполе подняли флаг с серпом и молотом

На праздновании 121-летия меткомбината имени Ильича подняли флаг с запрещенной советской символикой.

Сегодня на площади имени Левченко в Мариуполе неизвестные при возложении цветов к памятнику Расстрелянным во второй мировой войне использовали советскую символику.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции города.

Читай также: Без паники: в Кривом Роге развесят флаги "Новороссии" “По факту использования запрещенной символики во время мероприятий в Кальмиусском районе начато досудебное расследование. Продолжаются следственные действия, полные обстоятельства происшествия выясняются “, - говорится в сообщении. “По факту использования запрещенной символики во время мероприятий в Кальмиусском районе начато досудебное расследование. Продолжаются следственные действия, полные обстоятельства происшествия выясняются “, - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что этот факт квалифицированы по ст. 436 (1) “Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов“ Уголовного кодекса Украины.

Лица, причастные к инциденту, устанавливаются.

Как отмечает местное издание 0629, на мероприятии находились патрульные полицейские, которые не отреагировали на коммунистическую символику.

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В пресс-службе Метинвеста пояснили, что флаг с запрещенной коммунистической символикой поднимали не сотрудники комбината. По информации пресс-службы, в мероприятии были задействованы несколько общественных организаций, в том числе Искренность и Долг.

Как выяснилось флаг был поднят организацией ветеранов-моряков и не на митинге, а позднее.

“Они не заявляли свое участие в митинге и действовали самостоятельно“, - сообщили в пресс-службе Метинвеста.

Как сообщалось 7 февраля, в Киеве со щита Родины-матери хотят снять герб СССР. Также 9 февраля в Киевсовете решили снести МАФ УПЦ МП возле руин Десятинной церкви.