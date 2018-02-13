У настоятеля Десятинного монастыря обнаружили Porsche

Журналисты обнаружили у настоятеля МАФа УПЦ МП на территории Национального музея истории несколько авто и квартир в Киеве .

Настоятель Десятинного монастыря Юрий Харон, который незаконно построил свою церковь в Киеве на земле Национального музея истории, является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей. Об этом говорится в программе Наші гроші з Денисом Бігусом.

Как отмечается, Юрий Харон является владельцами двух немецких авто - Porsche Cayenne и Volkswagen Multivan. Стоимость таких авто - 1-1,5 млн грн каждое. Происхождение автомобилей Харон пояснил “дорогими друзьями“.

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“Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело. Я не спрашиваю, что у вас есть. У меня есть возможности, у меня есть друзья, у меня есть фонд. Оформлено на фонд. Люди мне помогают. Друг подарил на день рождения, другой...ну, я же не купил их за церковные деньги, за свечки. Это же смешно! Едет себе и едет. Так радуйся же! Зависть - страшная вещь!“, – рассказал священник.

Стоит отметить, что по информации из Госреестра, автомобили зарегистрированы лично на Харона, а не на его фонд.

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Кроме авто, в собственности Юрия Харона - две квартиры в Киеве. Первая, площадью более 100 квадратных метров, расположена на Луначарского (Днепровский район). Вторая - площадью 57 квадратов - расположена на Софиевской Борщаговке. Приобрел Харон ее в конце 2016 года.

Напомним, в Киевсовете поддержали петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины, возле руин старой Десятинной церкви.

