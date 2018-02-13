В "черный список" Украины внесли 135 российских книг

В списке книги, авторы которых ведут пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

В список попало много книг, восхваляющих сепаратистов ОРДЛО Радио Свобода Беларусь

Госкомтелерадио 13 февраля опубликовало перечень книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

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В список вошли 135 российских книг и еще две книги, изданные сепаратистами в ОРДЛО.

Среди авторов, чьи книги попали в данный список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.

Так, среди прочих, в список внесены книги:

“Неизвращенная история Украины-Руси“ (Андрей Дикий)

“Я и рыжий сепар“ (Семен Пегов)

“Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы“ (Геннадий Дубовой)

“Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана“ (Василий Пихорович)

“Командарм Игорь Стрелков“ (Михаил Поликарпов)

Читай также: Украина в крови: в Знаменке скандал из-за книги об АТО “В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии“ (Юрий Евич)

“В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии“ (Юрий Евич) “Украина в крови. Бандеровский геноцид“ (Георгий Савицкий)

“Русско-украинские войны“ (Александр Север)

“Как натравить Украину на Россию. Миф о “Сталинском Голодоморе“ (Юрий Мухин)

“Русская колонизация“ (Матвей Любавский)

“Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы“ (Станислав Бышок)

Ранее в Украине запретили книгу о самогоноварении из РФ.