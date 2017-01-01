В Киевской области жена убила мужа и сымитировала суицид
В селе Великополовецком Сквирского района Киевской области жена убила своего мужа, а правоохранителям попыталась представить версию о самоубийстве. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Как рассказали правоохранители, убийство произошло во время семейной ссоры. Жена схватила кухонный нож и ударила им мужа в грудь. Когда она поняла, что сделала, то вложила орудие убийства в руки убитого и после этого вызвала полицию.
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Оперативники смогли доказать, что к совершению преступления причастна жена погибшего. Женщина призналась в содеянном. Она объяснила, что таким образом хотела избежать пыток, унижений и обид со стороны мужчины, который злоупотреблял алкоголем.
По данному делу возбуждено уголовное дело по статье убийство. Продолжается следствие.
Напомним, в декабре в Закарпатской области в городе Хуст в одном из колодцев нашли тело мужчины, которого убили собственный сын с женой.