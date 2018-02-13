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Крымский дезертир Одинцов приговорен к 14 годам тюрьмы

Комментариев: 1
В марте 2014 года Максима Одинцов совершил государственную измену, перейдя на службу в армию РФ.
В ВСУ он служил старшим воздушным стрелком - радистом отряда вертолетной эскадрильи
В ВСУ он служил старшим воздушным стрелком - радистом отряда вертолетной эскадрильи
krymr.com
Дарницкий районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы российского военнослужащего Максима Одинцова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.
 
Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передают Крым.Реалии.
 

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“Приговор вынесен, однако вступит он в силу в том случае, если мы не подадим апелляцию. Сторона защиты сейчас рассматривает возможность апелляционной жалобы. У нас для этого есть определенные сроки, я думаю, мы эти сроки выдержим“, – уточнил адвокат.
 
Одинцов является уроженцем города Саки (Крым), в украинской армии служил в должности старшего воздушного стрелка - радиста вертолетного отряда вертолетной эскадрильи. Имел звание прапорщика. Установлено, что в марте 2014 года подсудимый совершил государственную измену, перейдя на службу в армию РФ, а также получил российский паспорт.
 

Напомним, что Одинцова задержали вместе с еще одним предателем, Барановым в ходе спецоперации на пункте пропуска Чонгар на границе Херсонской области. 

В свою очередь Минобороны РФ обвинило СБУ в том, что сотрудники службы якобы “заманили“ двух военных на пропускной пункт для передачи им дипломов о высшем образовании на территории Украины. 

Также 13 февраля Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы российского военнослужащего Александра Баранова, который ранее служил в ВСУ.

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Теги: суд, Крым, дезертиры, госизмена, военные, российская армия, Баранов, Одинцов
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Комментариев (1)
Woodbrother    13.02.2018, 17:50
Оценка:  +4
Woodbrother
Прекрасная новость.
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