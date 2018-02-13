Крымский дезертир Одинцов приговорен к 14 годам тюрьмы

В марте 2014 года Максима Одинцов совершил государственную измену, перейдя на службу в армию РФ.

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы российского военнослужащего Максима Одинцова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передают Крым.Реалии

Читай также: В Запорожье СБУ задержала дезертира, бежавшего в армию РФ “Приговор вынесен, однако вступит он в силу в том случае, если мы не подадим апелляцию. Сторона защиты сейчас рассматривает возможность апелляционной жалобы. У нас для этого есть определенные сроки, я думаю, мы эти сроки выдержим“, – уточнил адвокат. “Приговор вынесен, однако вступит он в силу в том случае, если мы не подадим апелляцию. Сторона защиты сейчас рассматривает возможность апелляционной жалобы. У нас для этого есть определенные сроки, я думаю, мы эти сроки выдержим“, – уточнил адвокат.

Одинцов является уроженцем города Саки (Крым), в украинской армии служил в должности старшего воздушного стрелка - радиста вертолетного отряда вертолетной эскадрильи. Имел звание прапорщика. Установлено, что в марте 2014 года подсудимый совершил государственную измену, перейдя на службу в армию РФ, а также получил российский паспорт.

Напомним, что Одинцова задержали вместе с еще одним предателем, Барановым в ходе спецоперации на пункте пропуска Чонгар на границе Херсонской области.

В свою очередь Минобороны РФ обвинило СБУ в том, что сотрудники службы якобы “заманили“ двух военных на пропускной пункт для передачи им дипломов о высшем образовании на территории Украины.

Также 13 февраля Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы российского военнослужащего Александра Баранова, который ранее служил в ВСУ.