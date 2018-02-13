Украина - в десятке худших стран для пенсионеров

В рейтинг стран, где комфортно живется пенсионерам вошли 80 государств. Украина оказалась на 72 месте. У России показатель еще хуже - предпоследнее, 79 место.

Украина оказалась на 72 месте из 80 в рейтинге комфортной жизни для пенсионеров Корреспондент.net

В рейтинге “Лучшие страны для комфортной пенсии“ Украина оказалась на 72 месте из 80 стран. Соответствующий рейтинг был составлен американским изданием US News и бизнес школой Wharton и BAV Group.

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На последнем, 80 месте оказался Иран. Эта страна была признана наихудшей для жизни на пенсии. В то же время, самой комфортной страной для пенсионеров уже второй год подряд является Новая Зеландия. В первой тройке также Австралия и Швейцария. Далее идут Испания и Португалия.

Беларусь обогнала Украину в списке – она на 66 месте. Российская Федерация заняла предпоследнее, 79 место.

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Соседями Украины в рейтинге являются Ангола (71 место) и Алжир (73 место).

Польша заняла 32 место, Венгрия - 39 место, Чехия - 37 место, Румыния - 50 место, Турция - 46 место.

Напомним, 13 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу Украины по жалобе нескольких жителей Донецка, которые были не довольны прекращением соцвыплат.

