На кладбище в Шабо орудуют вандалы: из гробов крадут золото
Полиции удалось установить личность преступника и задержать его.
Читай также: Появилось видео, как в киевском магазине работают карманникиВ селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области ранее судимый мужчина раскопал могилу и похитил из гроба покойного золотые украшения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
“Сотрудники сектора криминальной полиции установили личность, совершившего данное преступление - им оказался 33-летний житель села Шабо, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. У мужчины изъяты похищенные вещи и он признался в содеянном“, - говорится в сообщении.
Мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщалось 31 января, на кладбище в Шабо вандалы залезли в склеп и устроили пьянку.