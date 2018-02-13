На кладбище в Шабо орудуют вандалы: из гробов крадут золото

Полиции удалось установить личность преступника и задержать его.

Злоумышленник демонтировал на могиле несколько бетонных столбов и кирпичей od.npu.gov.ua

Читай также: Появилось видео, как в киевском магазине работают карманники В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области ранее судимый мужчина раскопал могилу и похитил из гроба покойного золотые украшения. В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области ранее судимый мужчина раскопал могилу и похитил из гроба покойного золотые украшения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

“Сотрудники сектора криминальной полиции установили личность, совершившего данное преступление - им оказался 33-летний житель села Шабо, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. У мужчины изъяты похищенные вещи и он признался в содеянном“, - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось 31 января, на кладбище в Шабо вандалы залезли в склеп и устроили пьянку.