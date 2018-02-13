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На кладбище в Шабо орудуют вандалы: из гробов крадут золото

Комментариев: 2
Полиции удалось установить личность преступника и задержать его.
Злоумышленник демонтировал на могиле несколько бетонных столбов и кирпичей
Злоумышленник демонтировал на могиле несколько бетонных столбов и кирпичей
od.npu.gov.ua

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В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области ранее судимый мужчина раскопал могилу и похитил из гроба покойного золотые украшения.
 
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
 
“Сотрудники сектора криминальной полиции установили личность, совершившего данное преступление - им оказался 33-летний житель села Шабо, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. У мужчины изъяты похищенные вещи и он признался в содеянном“, - говорится в сообщении.
 
Мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
 

Как сообщалось 31 января, на кладбище в Шабо вандалы залезли в склеп и устроили пьянку.

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Теги: кладбище, могила, вор, кража, золото, вандалы
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Комментариев (2)
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Таврія    13.02.2018, 19:15
Оценка:  0
Таврія
О це дожилися.
Rikstal    13.02.2018, 20:00
Оценка:  0
Rikstal
хіба раніше такого не було? Старі часи повертаються. Не здивує, якщо злодій із циганського безбожого роду.
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